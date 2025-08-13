ЦУК: Четири активни пожари, три се под контрола

Центарот за управување со кризи соопшти дека до 18:30 во Македонија се евидентирани вкупно 18 пожари на отворен простор. Од нив, четири сè уште се активни и претставуваат најголем предизвик за пожарникарите и локалното население.

Најопасниот пожар се шири во повеќенаменското подрачје „Јасен“ во општина Македонски Брод, каде гори мешана шума. Во Струга, огнот зафати ниска вегетација на локалитетот Октишка краста, додека во Липковско, кај селото Опае, пламените јазици исто така зафатија ниска вегетација. Четвртиот активен пожар е во делчевското село Вирче, каде теренот и сувата трева го отежнуваат гаснењето.

Три други пожари се ставени под контрола, но пожарникарите и понатаму внимаваат на нив. Во општина Сарај, огнот што се движеше од селото Радуша кон селото Дворце е локализиран, исто како и пожарот во општина Арачиново. Во Демир Хисар, кај селото Мало Илино, гореше дабова шума, но и тој пожар е стабилизиран.

Останатите 11 пожари, меѓу кои повеќе на територијата на Тетово, Гостивар и Кичево, се целосно изгаснати. Меѓу нив е и оној во селото Челопеци кај Кичево, како и пожарите во селата Жеровјане, Џепчиште и Милетино во тетовскиот регион. Во Битола, пак, беше изгаснат пожар на депонија во селото Лажец.

Иако поголемиот дел од пожарите се под контрола или изгаснати, активните жаришта продолжуваат да претставуваат сериозна закана, а надлежните апелираат граѓаните да бидат внимателни и веднаш да пријавуваат било какво ново појавување на оган.