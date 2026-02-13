Некогаш беше дерби: МЗТ Скопје Аеродром со „стотка“ против Работнички

Кошаркарите на МЗТ Скопје Аеродром одбраната на трофејот во Купот „Благоја Георгиевски – Буштур“ во Куманово ја почнаа со победа над големиот ривал Работнички со 100:69 (25:24;27:17; 19:19; 29:9). Фаворитската улога бранителот на пехарот ја потврди пред сè со одличната последна четвртина која ја добија со 20 разлика.

Работнички беше конкурентен само во првата и третата четвртина првата ја загубија со 25:24, а третата заврши нерешено што покажува дека додека играчите имаа свежина беа конкурентни.

Најефикасен кај победникот беше Мек Смит-Мекејвен со 17 поени, додека уште четири други играчи беа двоцифрени. Најпрецизен на дуелот беше капитенот на Работнички Виктор Ефремовски со 26 поени.

МЗТ Скопје Аеродром во полуфиналето ќе игра со победникот од четвртфиналето меѓу Кожув и Маџари. Во последното четвртфинале играат домаќинот МКК Куманово и Пелистер.

Во првото четвртфинале ТФТ го совлада Феникс со 98:71.