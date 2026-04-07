07.04.2026
Вторник, 7 април 2026
НБА легенди застанаа во одбрана на Дончиќ

Поранешните НБА играчи кои оставија белег во лигата Трејси Мекгрејди и Кармело Ентони сметаат дека играчот на ЛА Лејкерс Лука Дончиќ би требало да добие индивидуални награди и покрај тоа што има помал број на одиграни натпревари (65 е минимум).

Дончиќ во моментов е најдобар стрелец на лигата со 33,5 поени по натпревар и има одиграни 64 натпревари, но за него сезоната е завршена поради повреда. Словенечкиот репрезентативец во моментов е на лекување во Шпанија, а неговиот агент Бил Дафи изјави дека Дончиќ планира да вложи жалба бидејќи одреден број натпревари ги пропушти поради раѓање на дете.

– Не беше во прашање повреда, не беше повреден, немаше одмор, едноставно стана татко и патуваше во друга држава и сигурен сум дека НБА ќе постапи правилно, изјави Трејси Мекгрејди.

Со неговото мислење се сложи и Ентони, кој надополни дека Дончиќ ја заслужува наградата.

Поврзани вести

Кошарка  | 05.04.2026
Јокиќ немаше трипл-дабл, но Денвер го победи Сан Антонио во продолжение
Кошарка  | 03.04.2026
Дончиќ не е семоќен, пораз на Лејкерси
Кошарка  | 01.04.2026
Дончиќ не е кандидат за МВП наградата