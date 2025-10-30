Винисиус е незадоволен од односот на Алонсо код него

Кралскиот клуб“ со девет победи од десет натпревари е лидер во шпанското првенство. Но, сепак дел од играчите искажуваат незадоволство од начинот на работа на новиот тренер Чаби Алонсо.

Од извори блиски на клубот, некои од фудбалерите имале далеку подобар однос со претходниот тренер Карло Анчелоти. Ова пред се се однесува на офанзивните играчи, кои сега треба да бидат активни и да ги извршуваат задачите во одбраната.

За разлика од Анчелоти, кој за време на тренинзите често стоел покрај теренот, сега Алонсо е активен во вежбите и тактиката. Алонсо со своите помошници воведени свои правила, кои очигледно не им се доаѓаат на некои „ѕвезди“.

Последен пример беше реакцијата на Винисиус на неделниот дуел со Барселона кога беше заменет, а потоа изјави дека ќе го напушти клубот.

Резултатите во овој момент се на страната на тренерот, а играчите се тие кои треба да тренираат и да играат.