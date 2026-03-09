 Skip to main content
09.03.2026
Република Најнови вести
Понеделник, 9 март 2026
Неделник

Вардар се врати на победите и на првото место

Фудбал

09.03.2026

 Лидерот на табелата Вардар постигна победа од 1:0 на гостувањето кај Силекс во Кратово, додека Шкендија во Тетово одигра нерешено 1:1 со Брера. Ова се резултатите од денешните два дуела од 22.коло од ПФЛ:

Вардар до победата дојде со голот на Стефан Цветковиќ во 43.та минута, а домаќинот Силекс од 26.минута играше со десет играчи откако поради втор жолт картон беше исклучен Дарко Додев.

Во Тетово Шкендија од 16.минута играше со играч помалку поради исклучувањето на Имран Фетаи во 16.минута, но тоа не беше пречка и во 33.минута Шкендија поведе со голот на Ендрит Красниќи во 33.минута. Гостите изедначија во судиското надополнување на вториот дел со голот на Виктор Велкоски во 90+5 минута.

