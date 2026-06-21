Обезбедени уште четворица досега недостапни за случајот „ФФМ“

Од Обвинителството за гонење организиран криминал и корупција информираа дека во рамките на предметот поврзан со Фудбалската федерација на Македонија (ФФМ) се обезбедени уште четири лица кои претходно биле недостапни за органите на прогонот.

Двајца од осомничените денеска биле изведени пред судија на претходна постапка. За едниот осомничен судот определил мерка притвор, додека за вториот се изречени мерки за обезбедување на присуство во текот на постапката.

Од Обвинителството посочуваат дека преостанатите две лица ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка во текот на утрешниот ден.