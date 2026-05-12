Легендата Шмајхел смета дека голот на Вест Хем не требало да биде поништен

Дуелот на Вест Хем и Арсенал, кој заврши со победа на лидерот Арсенал со 1:0 и пред сè поништениот гол на Вест Хем во судиското надополнување на вториот дел привлекува сè уште внимание. Со свој коментар се јави и поранешниот голман Питер Шамјхел, кој е често и стручен коментатор за британските тв канали.

– Не знам зошто е фаул, кога Арсенал тоа го прави во текот на целата сезона, беше првиот осврт на Шмајхел.

Потоа дополнително анализира за фаулот над голманот Раја, ВАР снимката се прегледуваше околу пет минути и судијата Дарен Ингланд да го поништи голот на Калум Вилсон.