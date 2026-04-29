Koмпани веќе не сака натпреварите да ги гледа од трибини

Тренерот на Баерн, Винсент Компани, призна дека не му се допаднало да го гледа првиот натпревар од полуфиналето на Лигата на шампионите против ПСЖ (4-5) од трибините. Белгискиот тренер доби забрана да го води тимот од аут линијата поради суспензија од еден натпревар.

– Воопшто не беше забавно. Ако ова никогаш повеќе не се случи, ќе бидам среќен. Не можев да донесувам одлуки од 80 метри, но ми се допадна како реагираа играчите. Баерн имаше неверојатна игра против Реал Мадрид. Ни треба ништо помалку, ако не и повеќе, во реваншот против ПСЖ, и тоа е сè што можам да побарам. Би отишол на стадион за таков натпревар, но не и да молчам, рече Компани во интервју за „Прајм Видео“.

Реваншот од полуфиналето на Лигата на шампионите помеѓу ПСЖ и Баерн ќе се одржи во Минхен на 6 мај.

Победникот од овој натпревар ќе се пласира во финалето, каде што ќе се соочи со победникот од натпреварот помеѓу Атлетико Мадрид и Арсенал.