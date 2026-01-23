 Skip to main content
23.01.2026
Република Најнови вести
Петок, 23 јануари 2026
Неделник

Ќерката на Родман стана најплатена фудбалерка во светот

Фудбал

23.01.2026

Американката Тринити Родман, ќерка на поранешниот НБА кошаркар Денис Родман, стана најплатената фудбалерка во светот откако потпиша нов тригодишен договор со Вашингтон Спирит, објави денеска Би-Би-Си.

Според новиот договор, кој важи до крајот на 2028 година, Тринити Родман ќе заработува два милиони долари по сезона, вклучувајќи ги и бонусите.

„Тешко е да се опише како се чувствувам. Мислам дека ова е пресвртница во женскиот фудбал. Многу сум среќна и благословена“, рече 23-годишната Родман.

Најплатена фудбалерка досега беше Шпанката Аитана Бонмати, која настапува за Барселона, а три пати беше избрана за најдобра фудбалерка во светот (2023, 2024, 2025).

Тринити Родман дебитираше за американската репрезентација во 2022 година, а на Олимписките игри во Париз во 2024 година ја предводеше репрезентацијата на САД до златниот медал.

