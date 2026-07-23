Гвардиола им е скап на Италијанците: Им побарал 20 милиони евра годишно

Хозеп Гвардиола, за време на преговорите со Италијанската фудбалска федерација (FIGC) за да стане селектор на националниот тим, побара плата од 20 милиони евра годишно, објави „Ла Газета дело Спорт“.

Според изворот италијанскиот весник, FIGC можеби ќе може да понуди само половина од таа сума, што го прави назначувањето на 55-годишниот Шпанец малку веројатно.

Во меѓувреме, според „Скај Спортс“, Андреа Пирло и Роберто Манчини исто така се разгледуваат за позицијата селектор на италијанската репрезентација.

Договорот на Гвардиола со Манчестер сити истече на крајот на јуни 2026 година. Тој беше со тимот од 2016 година. Гвардиола исто така ги тренираше Баерн и Барселона.