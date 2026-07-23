 Skip to main content
23.07.2026
Република Најнови вести
Четврток, 23 јули 2026
Неделник

Гвардиола им е скап на Италијанците: Им побарал 20 милиони евра годишно

Фудбал

23.07.2026

Хозеп Гвардиола, за време на преговорите со Италијанската фудбалска федерација (FIGC) за да стане селектор на националниот тим, побара плата од 20 милиони евра годишно, објави „Ла Газета дело Спорт“.

Според изворот италијанскиот весник, FIGC можеби ќе може да понуди само половина од таа сума, што го прави назначувањето на 55-годишниот Шпанец малку веројатно.

Во меѓувреме, според „Скај Спортс“, Андреа Пирло и Роберто Манчини исто така се разгледуваат за позицијата селектор на италијанската репрезентација.

Договорот на Гвардиола со Манчестер сити истече на крајот на јуни 2026 година. Тој беше со тимот од 2016 година. Гвардиола исто така ги тренираше Баерн и Барселона.

Поврзани вести

Фудбал  | 29.06.2026
Заврши ерата на Гвардиола, еве кој е новиот тренер на Сити
Фудбал  | 25.05.2026
Гвардиола пред својот татко кој има 95 години се прости од навивачите на Сити
Фудбал  | 22.05.2026
Сити за Пеп ќе именува трибина и ќе постави статуа