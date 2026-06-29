Заврши ерата на Гвардиола, еве кој е новиот тренер на Сити



Мареска потпиша тригодишен договор, до лето 2029 година.

Ова ќе биде трет мандат на Мареска во клубот, а тој доаѓа со богато искуство и бројни успеси во меѓународниот фудбал.

„Манчестер Сити е клуб што го познавам многу добро и можноста да го водам овој тим е извонредна за мене. Сити е неверојатно добро организиран клуб. Сè што прават е иновативно, испланирано и со крајна цел. За тренер, тоа е идеална средина. Ми ја дава стабилноста што ми е потребна за да можам добро да ја работам својата работа“, изјави Мареска.

Манчестер Сити назначи нов тренер, откако изминатите десет години беше предводен од Гвардиола и под негово водство клубот освои шест титули во Премиер лигата, вклучувајќи четири по ред, три трофеи во ФА купот, пет во Лига купот, како и Лигата на шампиони во 2023 година, прва во клупската историја