Голем успех за нашите футсалци: Влегоа во главните квалификации за СП

Футсал македонската репрезентација обезбеди пласман во главната рунда од квалификациите за Светското првенство, откако со максимален ефект го заврши претквалификацискиот турнир во Литванија.

Нашите футсал репрезентативци остварија три победи во три натпревари, потврдувајќи ја фаворитската улога и квалитетот на турнирот. Во последното коло, македонскиот национален тим ја совлада селекцијата на Литванија со минимални 1:0. Стрелец на победничкиот погодок беше Бојан Јанев, кој погоди во 14. Минута.

Претходно, македонската репрезентација забележа убедлива победа над Турција со 6:3, како и триумф од 4:2 против Бугарија, со што го заокружи настапот со девет освоени