 Skip to main content
17.01.2026
Република Најнови вести
Сабота, 17 јануари 2026
Неделник

Добра вест за Ливерпул, се враќа Салах

Фудбал

17.01.2026

 Во текот на следната недела Мохамед Салах се враќа во својот тим Ливерпул по завршување на АФКОН, откако неговата репрезентација Египет попладнево го игра дуелот за третото место Нигерија.

Менаџерот на Ливерпул Арне Слот изјави дека е среќен што Салах се враќа, иако пред заминувањето на натпреварувањето двајцата имаа големи недоразбирања. Салах по дуелот со Лидс даде изјава дека „некој не сака да остане во клубот, како и тоа дека нема однос со Слот“.

На следниот натпревар со Интер од Лигата на шампионите беше изоставен од тимот, а се врати на следниот дуел и тоа со асистенција на дуелот со Брајтон.

–  Салах е исклучително важен за овој клуб и мило ми е што се враќа, изјави Слот со напомена дека неизвесно е дали Салах ќе настапи на дуелот од Лигата на шампионите со Олимпик Марсеј.

Ливерпул денеска на Енфилд во натпревар од Премиер лигата игра против Барнли, а евентуално враќање на Салах може да се очекува на следниот првенствен натпревар со Бурнемут на гости.

Поврзани вести

Фудбал  | 06.01.2026
Салах со Египет ќе игра во четртфиналето на Африканскиот куп
Фудбал  | 25.12.2025
Ливерпул ќе го продава Салах
Фудбал  | 20.12.2025
Салах до навивачите: Извинете
﻿