28.10.2025
Република Најнови вести
Вторник, 28 октомври 2025
Неделник

Борче Христов нов тренер на Тиквеш

Фудбал

28.10.2025

Македонскиот фудбалски прволигаш Тиквеш го назначи Борче Христов за нов шеф на стручниот штаб.

Искусниот 55-годишен стратег седнува на клупата на кавадаречкиот клуб на местото на Ѓорѓи Мојсов, кому минатата недела му беше врачен отказ.

Христов, кој во кариерата предводеше повеќе македонски клубови, а беше тренер и на азербејџански Карабах, ќе дебитира на клупата на Тиквеш в четврток на гостувањето во Битола против Пелистер.

По десет одиграни кола сезонава во Првата македонска фудбалска лига (ПМФЛ), Тиквеш е на деветтото место на табелата со осум бодови.

