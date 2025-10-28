Борче Христов нов тренер на Тиквеш

Македонскиот фудбалски прволигаш Тиквеш го назначи Борче Христов за нов шеф на стручниот штаб.

Искусниот 55-годишен стратег седнува на клупата на кавадаречкиот клуб на местото на Ѓорѓи Мојсов, кому минатата недела му беше врачен отказ.

Христов, кој во кариерата предводеше повеќе македонски клубови, а беше тренер и на азербејџански Карабах, ќе дебитира на клупата на Тиквеш в четврток на гостувањето во Битола против Пелистер.

По десет одиграни кола сезонава во Првата македонска фудбалска лига (ПМФЛ), Тиквеш е на деветтото место на табелата со осум бодови.