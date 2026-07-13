Билиќ официјално нов селектор на Хрватска

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Извршниот одбор на Фудбалската федерација на Хрватска денеска официјално го назначи Славен Билиќ за нов селектор на репрезентацијата.

За 57-годишниот Билиќ ова ќе биде втор мандат како селектор на Хрватска, која ја предводеше од 2006 до 2012 година.

Во тој период, Билиќ избори две учества на европските првенства, а на Евро 2008 Хрватска дојде до четвртфиналето.

Билиќ доаѓа на местото на Златко Далиќ, кој замина од должноста по елиминацијата на Хрватска во шеснаесетфиналето на тековното Светско првенство, со поразот од Португалија од 2-1.

Хрватската репрезентација, под водство на Далиќ, играше во финалето на Мундијалот 2018, а на последното Светско првенство во 2022 година го освои третото место.

МИА