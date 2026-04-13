Наградата за најдобар млад џез-музичар „Гоце Димитровски“ ќе се додели на Христијан Ристески

Годинешното 9.по ред издание на Џез фактори фестивалот – Националната џез платформа, ќе се одржи од 15–19 април во Битола, Скопје, Демир Хисар, Охрид, со настапот на повеќе реномирани џез музичари од Македонија и странство. Наградата за најдобар млад џез-музичар во 2025 година, која го носи името на легендарниот „Гоце Димитровски“, годинава ја добива младиот и талентиран саксофонист Христијан Ристески.

„ Ја користиме оваа прилика искрено да му честитаме на Христијан за ова значајно признание и да му посакаме многу успеси, инспирација и блескава иднина на џез сцената“,

истакнува директорот на Џез фактори фестивалот, професорот Сашо Поповски.

Наградата традиционално се доделува во соработка со стратешкиот партнер на фестивалот, Синпекс Битола и ќе биде врачена на 17.04.2026 година, петок, во 20 часот, на сцената на Народниот театар од Битола.



Досегашни добитници на наградата „Гоце Димитровски“:

2020 – Александар Ванчовски – тапани

2021 – Филип Динев – гитара

2022 – Александар Бошков – гитара

2023 – Јован Цветковиќ – пијано

2024 – Давид Скерлевски – пијано

2025 – Теодор Јаневски – тапани

2026 – Христијан Ристески – саксофон.

Надминувајќи го класичниот фестивалски формат, Jazz Factory Festival прераснува во национално културно движење, кое ги поврзува градовите, уметниците, институциите и публиката преку современиот џез израз. Годинава фестивалот ќе се одвива во Битола, Скопје, Демир Хисар и Охрид, со учество на уметници од Франција, Израел, Албанија, Австрија, Унгарија, Полска, Црна Гора, Србија и Македонија.