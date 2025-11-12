 Skip to main content
12.11.2025
Република Најнови вести
Среда, 12 ноември 2025
Неделник

Концерт на квартетот „Пелагонија“ во КИЦ

Музика

12.11.2025

Во Салон 19:19 вечер концерт ќе одржи квартетот „Пелагонија“, составен од академски музичари кои споделуваат длабока љубов кон уметноста, звукот и заедничкото музицирање.

Во рамки на проектот „Културна фузија“, ансамблот претставува програма која ја обединува класичната музика со страствените ритми на тангото.

-Со прецизна изведба, топлина и сценска хармонија, квартетот нуди концертно искуство што поврзува култури, генерации и емоции – вистинска фузија на звук и чувство. Името „Пелагонија“ не е избрано случајно – тоа ја симболизира поврзаноста со корените, со традицијата и со културното наследство на еден од најбогатите музички региони во Македонија. Токму тој дух на заедништво и идентитет квартетот го пренесува на сцената, создавајќи звучна приказна што спојува минато и современост, се наведува во најавата. 

Влезот за концертот е слободен.

