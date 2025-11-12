 Skip to main content
12.11.2025
Република Најнови вести
Среда, 12 ноември 2025
Неделник

100 години од раѓањето на Ричард Бартон: Вечерва проекција на „Брегот“ во Кинотека

Филм

12.11.2025

12 НОЕМВРИ (СРЕДА) 20:00 ч.

100 години од раѓањето на Ричард Бартон

БРЕГОТ

(Waterfront)

Игран филм, Велика Британија

1950, 80 мин., колор

Режија: Мајкл Андерсон (Michael Anderson)

Сценарио: Пол Соскин (Paul Sauskin)

Улоги: Ричард Бартон, Сузан Шо (Richard Burton, Susan Shaw)

Филмот „Waterfront“ (1950), во режија на Мајкл Андерсон, е британска социјална драма што ја претставува тешката реалност на животот во пристаништните квартови на Ливерпул по Втората светска војна. Во главната улога се појавува Ричард Бартон, во една од своите први забележителни изведби, преку која го демонстрира својот интензитет и природен актерски магнетизам што подоцна ќе го направат легенда на светскиот филм.

Приказната ја следи Сем Бојлан, морнар кој по неколку години се враќа дома, откривајќи дека неговото семејство е распаднато под товарот на сиромаштијата, осаменоста и моралните дилеми на работничката класа. Неговата сопруга и децата морале да се снаоѓаат без него, а неговото враќање предизвикува низа конфликти меѓу обврските, љубовта и потребата за преживување.

„Waterfront“ е чувствителен и суров портрет на човечката издржливост, но и критика на системот кој ја гуши индивидуата. Иако продукциски скромен, филмот поседува искреност и емоционална длабочина што го издвојува од типичните британски мелодрами на тоа време. Бартон, со својот препознатлив глас и присуство, му дава тежина и трагична сила на ликот – најавувајќи ја кариерата на еден од најмоќните актери на втората половина на 20 век.

