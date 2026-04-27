Исклучителна програма за јубилејот на ОФФест

Со големо задоволство и сознанието за одличен избор, достоен за јубилејот и богатата историја на фестивалот, ја споделуваме програмата на ОФФест 2026, 3-6 јуни: GUITARI BARO, BCUC, NILS ØKLAND & SIGBJØRN APELAND, DOBRILA & DORIAN, RAÜL REFREE & MARIA MAZZOTTA, LES AMAZONES d’AFRIQUE, MATCHUME ZANGO и ZAWOSE QUEENS. Со престижни учесници од вкупно 15 земји, во најголемиот број африкански. Следејќи ја убавата традиција, во прудружната програма на ОФФест ќе биде прикажан и култниот бразилски документарниот филм „ELIS & TOM“.

Првите три фестивалски вечери ќе се одржат во Националната Опера и Балет а последната во Младинскиот Културен Центар. Сите детали и информации за фестивалот и неговата извонредно силна, колоритна, инспиративна и возбудлива програма ги имате подолу и на веб-страната www.offest.com.mk

Билетите ќе бидат пуштени во продажба на 16 април.