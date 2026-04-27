Исклучителна програма на годинашниот ОФФест во Скопје

ОФФест 2026 ќе се одржи од 3 до 6 јуни во Скопје, на сцените на Националната опера и балет и Младинскиот културен центар. Фестивалот оваа година носи осум концертни изведби, со уметници од Мали, Гвинеја, Јужна Африка, Норвешка, Македонија, Шпанија, Италија, Бенин, Конго, Мозамбик и Танзанија, како и документарен филм во придружната програма.

Првите три фестивалски вечери, на 3, 4 и 5 јуни, ќе се одржат во Националната опера и балет, со по два концерта вечерно, во 20:00 и 22:00 часот. Завршната вечер, на 6 јуни, се преселува во Танцовата сала на МКЦ, каде програмата продолжува со два концерта од 22:00 и 23:00 часот.

Фестивалот се отвора на 3 јуни со настапот на „Гитари Баро“, состав со музичари од Мали и Гвинеја, по што следува јужноафриканскиот состав „Би-Си-Ју-Си“. Следната вечер, на 4 јуни, настапуваат норвешките музичари Нилс Окланд и Сигбјорн Апеланд, а потоа и македонскиот дует Добрила и Доријан.

На 5 јуни програмата продолжува со шпанско-италијанското дуо Раул Рефри и Марија Мацота, а вечерта ја заокружува женскиот африкански колектив „Лес Амазон д’Африк“, со уметници од Мали, Бенин и Конго. Завршницата на 6 јуни во МКЦ е резервирана за Мачуме Занго од Мозамбик и „Завосе Квинс“ од Танзанија.

Во рамките на придружната програма „Програм плус“, на 6 јуни во кино „Фросина“ ќе биде прикажан документарниот филм „Елис и Том – мораше да бидеш ти“, посветен на бразилските музички легенди Елис Режина и Том Жобим.

ОФФест и оваа година ја задржува препознатливата линија на фестивал што ја носи светската музика во Скопје, но без да ја претвори програмата во обичен список на имиња. Распоредот покажува јасен фокус на африканската музичка сцена, европски авторски пристапи и домашно присуство преку Добрила и Доријан.