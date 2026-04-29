Мајската програма на Кинотеката со внимателно обликуван репертоар што се движи меѓу класиката и современоста, меѓу авторскиот филм и жанровската игра

Мајската програма на Кинотеката претставува внимателно обликуван репертоар што се движи меѓу класиката и современоста, меѓу авторскиот филм и жанровската игра, создавајќи динамичен дијалог помеѓу различни поетики, естетики и историски контексти. Оваа селекција не функционира само како низа проекции, туку како концептуален пресек низ македонската и светската кинематографија, во кој филмот се појавува како сведоштво, но и како активен чин на преосмислување на стварноста. Воедно, оваа програма доаѓа како природно продолжение на одбележувањето на значајниот јубилеј – 50 години од основањето на Кинотеката, кој го обележа претходниот месец, дополнително нагласувајќи ја нејзината улога како чувар на филмското наследство и активен чинител во современиот културен простор.

Програмата започнува со омаж на класичниот холивудски хумор преку одбележувањето на јубилејот на Џери Луис, каде што комичниот наратив се отвора кон подлабоки размислувања за идентитетот, неуспехот и очекувањата на општеството. Овој воведен сегмент ја поставува рамката за месец во кој жанровските граници постојано се преиспитуваат и надминуваат.

Во централниот дел од програмата доминира македонскиот филм, претставен низ различни генерации и стилови. Остварувања како „Прашина“ на Милчо Манчевски ја отвораат темата на историската меморија и нејзиното преклопување со современоста, преку комплексна наративна структура што ги поврзува различните времиња и простори.

Тука е и „Збогум на 20-иот век“ на Дарко Митревски и Александар Поповски, филм со постмодерна, често провокативна визија каде насилството, апсурдот и историјата се испреплетуваат во една дистописка, но препознатлива слика на крајот на еден век. Во рамките на програмата, овој филм функционира како остар контрапункт на поконвенционалните наративи, потсетувајќи дека македонската кинематографија не само што го следи, туку и активно го преиспитува светскиот филмски јазик.

Паралелно со овие остварувања, програмата се отвора и кон еден од највлијателните автори на современиот светски филм. „Мулхоланд Драјв“ на Дејвид Линч претставува врв на неговата авторска поетика – хипнотичка, фрагментирана и длабоко субјективна визија за Холивуд како простор на соништа и кошмари. Филмот ја разградува класичната наративна структура, заменувајќи ја со логика на сонот, каде идентитетите се распаѓаат, а реалноста постојано се лизга кон илузија. Во контекст на мајската програма, „Мулхоланд Драјв“ воспоставува значаен дијалог со „Збогум на 20-иот век“, отворајќи прашања за границите на филмскиот јазик и можностите на киното како медиум на несвесното.

Истовремено, програмата се навраќа и кон постарите слоеви на домашната кинематографија. Филмови како „Планината на гневот“ ја отвораат темата на идеологијата, колективизацијата и судирот меѓу индивидуалното и општественото, потсетувајќи на период кога филмот бил директно вклучен во обликувањето на колективната свест. Во истата линија, „Викенд на мртовци“ преку апсурдниот хумор ја разобличува бирократската и егзистенцијалната апсурдност на секојдневието.

Посебен сегмент од програмата е посветен на авторскиот и експерименталниот филм, каде дела како „Маклабас“ ја отвораат границата меѓу митот, фантастиката и современата филмска нарација, создавајќи специфични, жанровски хибриди што ја прошируваат перцепцијата за филмскиот јазик. Овде филмот станува простор на симболичко размислување, каде природата, митологијата и човекот се во постојан судир и дијалог.

Анимацијата и кратката форма, исто така, имаат значајно место во мајската селекција. Од современите анимирани филмови инспирирани од актуелни теми како миграцијата и созревањето, до ретроспективата на Боро Пејчинов, програмата ја истакнува разновидноста и виталноста на овој медиум, каде и најкратките форми носат силни симболички и филозофски слоеви.

Како целина, мајската програма функционира како мрежа од тематски и естетски врски: меѓу минатото и сегашноста, меѓу локалното и универзалното, меѓу реализмот и апсурдот. Таа ја потврдува Кинотеката како простор каде филмот не е само предмет на гледање, туку и поле на размислување и дијалог.

