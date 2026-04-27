27.04.2026
Нејмар пак се налути, не тренираше за Сантос

 Фудбалерот на Сантос, Нејмар, не учествуваше на тренинг-сесијата на тимот во тренинг-центарот „Реј Пеле“, објави „ESPN“.

Играчот требаше да работи со групата играчи кои беа изоставени од натпреварот од националното првенство против Баија (2:2), но не се појави и не ја наведе причината за неговото отсуство.

Клубот го контактираше Нејмар и неговите застапници за да ја разјасни ситуацијата, но ниту Сантос ниту претставниците на играчот не издадоа официјален коментар.

Тренингот беше дел од подготовките за натпреварот од Копа Судамерикана против Сан Лоренцо, кој ќе се одржи на 29 април во Аргентина.

Оваа сезона, 34-годишниот Бразилец настапи на 10 натпревари за Сантос во сите натпреварувања, постигнувајќи четири гола и обезбедувајќи три асистенции.

