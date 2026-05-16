 Skip to main content
16.05.2026
Република Најнови вести
Сабота, 16 мај 2026
Неделник

Еуфорија за настапот на Дејвид Гета во Скопје: 50.000 влезници распродадени за само 12 часа

Музика

16.05.2026

Авалон

Концертот на светската музичка ѕвезда Дејвид Гета во Скопје е распродаден. За помалку од 12 часа продадени се сите 50.000 влезници. Од Авалон продукција соопштија дека интересот за настапот на францускиот диџеј и продуцент целосно ги надминал очекувањата, а во еден момент повеќе од 250.000 луѓе истовремено се обидувале да пристапат до платформата за продажба на билети.

Официјално е распродаден целиот капацитет на Арена Тодор Проески. Продадени се 50.000 влезници за помалку од 12 часа“, соопштија организаторите.

Поради огромниот број корисници кои истовремено се приклучиле на системот, дел од заинтересираните се соочиле со потешкотии при логирањето и купувањето билети.

Од Авалон информираат дека сите купувачи ќе ги добијат своите ПДФ-влезници најдоцна до 17 мај, со оглед на обемот на обработка на продадените билети. Особено интересен е податокот дека дури 93 проценти од билетите биле купени од посетители од Македонија, додека останатите седум проценти завршиле кај публика од повеќе земји низ светот.

Дејвид Гета со „FULL MONOLITH STADIUM SHOW“, на 8 септември доаѓа во Скопје за прославата на 35 години независност

Концертот на Дејвид Гета ќе се одржи на 8 септември во Aрена Тоше Проевски и веќе се смета за еден од најмасовните музички настани организирани во земјава во последните години.

Дополнително внимание предизвика и симболичната цена на билетите. Влезниците чинеа само 35 денари, во чест на 35-годишнината од независноста на Македонија, што дополнително придонесе за огромниот интерес кај публиката. Настапот на Гета се очекува да донесе десетици илјади посетители и да го претвори Скопје во регионален музички центар на почетокот на септември.

Поврзани вести

Култура  | 18.03.2026
Народен театар Битола со 50 отсто попуст на влезниците на 27 март
Фудбал  | 03.02.2026
Пуштени во продажба билетите за баражот против Данска
Свет  | 03.10.2025
Нема веќе хартиени карти, „Рајанер“ ќе прифаќа само дигитални авионски влезници