Среда, 8 април 2026
Проекција на „Диџеј Ахмет“ и разговор со Георги М. Унковски вечерва во Фино кино во „Лабораториум“

Фино кино оваа недела носи две нови редовни проекции во Лаб, со фокус на современ регионален филм. Вечерва, на 8 април со почеток од 19 часот, на програмата е македонскиот игран филм „Диџеј Ахмет“ во режија на Георги М. Унковски.

Филмот трае 99 минути и ја следи приказната за 15-годишниот Ахмет, кој засолниште наоѓа во музиката, обидувајќи се да се снајде меѓу семејните очекувања и првата љубов.

По проекцијата ќе се одржи и разговор со режисерот Георги М. Унковски, што на настанот му дава дополнителна тежина и можност публиката одблиску да влезе во процесот зад филмот.

Следната вечер, на 9 април во 19 часот, ќе биде прикажан и филмот „На сè доаѓа крај“ на хрватскиот режисер Рајко Грлиќ. Станува збор за игран филм од 2024 година, во траење од 89 минути, со ознака 16+, кој ја раскажува приказната за адвокат што по една одлука губи сè и почнува лична одмазда.

Билетот за проекциите чини 200 денари, а програмата е дел од редовните неделни проекции на Фино кино во Лаб.

