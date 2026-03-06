„Јас сум Невенка“, победник на фестивалот San Sebastián International Film Festival утре во Кинотека

Кинотека на Македонија го најавува шпанскиот филм „ЈАС СУМ НЕВЕНКА“, победник на фестивалот San Sebastián International Film Festival во категорија: Euskadi Basque Country 2030 Agenda Award – won 2024

Настанот е во организација на Амбасада на Кралството Шпанија во Македонија и Кинотека на Македонија.

„ЈАС СУМ НЕВЕНКА“ е филм на режисерката Исијар Бољаин од 2024 година, инспириран од вистинска приказна чие дејство се одвива на крајот на минатиот и почетокот на овој век.

Дваесет и четиригодишната Невенка Фернандез, советничка во градското собрание на Понферада, е сексуално вознемирувана од градоначалникот – моќен човек навикнат да ја наметнува својата волја и на политички и на личен план. Кога младата жена поднесува тужба против својот претпоставен, иако свесна за цената што ќе ја плати, се соочува со жестока осуда од средината која го поткопува нејзиното достоинство.

Нејзината истрајност подоцна ќе стане пример за многу жени во нивната борба против злоупотребите на работното место во Шпанија.

Проекција:

Сабота, 7 март во 20:00 часот

Не пропуштајте ја оваа моќна и актуелна филмска приказна за храброста, достоинството и борбата за правда.

Влезот е Слободен.