Се роди Ѓорѓе Балашевиќ

Aлекса Балашевиќ и неговата сопруга Николина вчера станаа родители на син, кого решија да го крстат Ѓорѓе, во чест на легендарниот кантавтор Ѓорѓе Балашевиќ. Радосната вест ги израдува многу обожаватели на семејството Балашевиќ, а Алекса ја објавуви првата фотографија од неговата сопруга и новородениот син од болницата, со силна и емотивна порака.

Еве ме! Се викам Ѓорѓе Балашевиќ, јас сум ДЕТЕ НА НЕБОТО. Слегов на 28.04.2026 година во една рамнина. Ме крстија по мојот дедо, но небото ми даде и срце како неговото, со ритми како мелодија на харфа… Амим, напиша гордиот татко.