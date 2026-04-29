29.04.2026
Среда, 29 април 2026
Се роди Ѓорѓе Балашевиќ

29.04.2026

Aлекса Балашевиќ и неговата сопруга Николина вчера станаа родители на син, кого решија да го крстат Ѓорѓе, во чест на легендарниот кантавтор Ѓорѓе Балашевиќ. Радосната вест ги израдува многу обожаватели на семејството Балашевиќ, а Алекса ја објавуви првата фотографија од неговата сопруга и новородениот син од болницата, со силна и емотивна порака. 

Еве ме! Се викам Ѓорѓе Балашевиќ, јас сум ДЕТЕ НА НЕБОТО. Слегов на 28.04.2026 година во една рамнина. Ме крстија по мојот дедо, но небото ми даде и срце како неговото, со ритми како мелодија на харфа… Амим, напиша гордиот татко.

