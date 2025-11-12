 Skip to main content
12.11.2025
Република Најнови вести
Среда, 12 ноември 2025
Неделник
-h8PM-0R91c

Не е само Цеца: Aркан и првата сопруга ја истрижил на „нула“

Естрада

12.11.2025

Принтскрин

Актерката Љиљана Мијатовиќ, првата сопруга на Жељко Ражнатовиќ Аркан, со кој ја има ќерката Анѓела, откри дека командантот на српската доброволна гарда од љубомора ја наговорил да ја скрати косата.

Љиљана раскажала дека редовно излегувала со Аркан во град, а една вечер на нивната маса дошол маж, играч на мост кој се дружел со Омар Шериф.

принтскрин
  • Следниот ден рече: „Знаеш, Љиља, многу си впечатлива со таа долга руса коса. Се гледа дека сите те гледаат. Би било добро да си ја скратиш косата“. Мислев дека се шегува, но не беше. Се јавил на фризер и му рекол: „Ајде, скрати ја косата на оваа моја убава жена да не биде толку видлива“. Беше немилосрден. Навистина ми ја скрати косата. Плачев и му реков: „Ова е крајот, повеќе нема да зборувам со тебе“.

Да биде веројатноста уште поголема, Аркан истото го направил и на почетокот на бракот со Цеца.

Принтскрин

Поврзани вести

Спорт шоу  | 11.11.2025
Манекенка се развела од фудбалер поради големината на половиот орган на сопругот
Свет  | 11.11.2025
За Трамп претседателот на Сирија до вчера беше терорист, денеска го прими со најголеми почести
Скопје  | 11.11.2025
Нова провокација: Бугарски здруженија најавуваат дека ќе делат маици „Бугарија“ во средни училишта во Скопје
﻿