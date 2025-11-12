Не е само Цеца: Aркан и првата сопруга ја истрижил на „нула“

Принтскрин

Актерката Љиљана Мијатовиќ, првата сопруга на Жељко Ражнатовиќ Аркан, со кој ја има ќерката Анѓела, откри дека командантот на српската доброволна гарда од љубомора ја наговорил да ја скрати косата.

Љиљана раскажала дека редовно излегувала со Аркан во град, а една вечер на нивната маса дошол маж, играч на мост кој се дружел со Омар Шериф.

принтскрин

Следниот ден рече: „Знаеш, Љиља, многу си впечатлива со таа долга руса коса. Се гледа дека сите те гледаат. Би било добро да си ја скратиш косата“. Мислев дека се шегува, но не беше. Се јавил на фризер и му рекол: „Ајде, скрати ја косата на оваа моја убава жена да не биде толку видлива“. Беше немилосрден. Навистина ми ја скрати косата. Плачев и му реков: „Ова е крајот, повеќе нема да зборувам со тебе“.

Да биде веројатноста уште поголема, Аркан истото го направил и на почетокот на бракот со Цеца.