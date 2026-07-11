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11.07.2026
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Сабота, 11 јули 2026
Неделник

„Допамин“ вечерва во „Паблик рум“

Сцена

11.07.2026

На летната тераса на „Паблик рум“ во Скопје, вечерва во 21 часот ќе настапи бендот „Допамин“. „Допамин“ е бенд што носи моќна рок и фанк енергија, безвременски хитови и заразна сценска присутност. Со својот современ звук и автентичен пристап, оставаат силен впечаток на секој настап.

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