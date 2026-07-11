„Допамин“ вечерва во „Паблик рум“

На летната тераса на „Паблик рум“ во Скопје, вечерва во 21 часот ќе настапи бендот „Допамин“. „Допамин“ е бенд што носи моќна рок и фанк енергија, безвременски хитови и заразна сценска присутност. Со својот современ звук и автентичен пристап, оставаат силен впечаток на секој настап.