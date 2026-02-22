 Skip to main content
Недела, 22 февруари 2026
Бред Пит пристигна на грчкиот остров Идра за снимањето на новиот филм The Riders

Сцена

22.02.2026

Популарниот американски актер Бред Пит се наоѓа на грчкиот остров Идра за снимањето на неговиот нов филм The Riders, а според медиумите во Грција, се очекува да остане една седмица, јави дописничката на МИА од Атина.

Идра е дел од групата Саронски Острови, кои се во близина на Атина, а Пит пристигнал со брод од грчката метропола во придружба на својата партнерка Инес де Рамон и пеш се упатил до вилата во која е сместен, со оглед на тоа што на островот се забранети автомобили.

Островот, како што пишуваат медиумите во Грција, е под силни безбедносни мерки, а снимањето почнало утрово на отворено.

Според информациите, се очекува во текот на викендот на островот да пристигне амбасадорката на САД во Грција, Кимберли Гилфојл, и да се сретне со американскиот актер.

МИА

