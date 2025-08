Битола се подготвува да пречека вистинска светска музичка икона – Армин ван Бурен

Овој концерт е еден од ретките кога диџеј од ваков калибар доаѓа во Македонија. Настанот веќе привлекува огромно внимание, со посетители од целиот Балкан и пошироко, како што изјавуваат организаторите.

Армин ван Бјурен е роден во Лајден, Холандија, на 25 декември 1976 година. Од мала возраст покажал интерес за технологија и музика, а почнува за прв пат да прави музика на компјутерот од неговата мајка на десетгодишна возраст. Иако неговата кариера експлодира на светската сцена, тој не го запоставува образованието – дипломирал право на Универзитетот во Лајден, исполнувајќи ветување дадено на татко му и дедо му. Но, неговото вистинско поле е музиката – тој е не само диџеј, туку и композитор, продуцент и визионер.

Армин е единствениот уметник кој пет пати е прогласен за најдобар диџеј во светот според „DJ Mag“, четири пати по ред – нешто што никој друг не го има постигнато. Добитник е на повеќе од 50 престижни награди, меѓу кои „International Dance Music Award“ и „DJ Awards“. Во 2014 година беше номиниран за Греми за „This Is What It Feels Like“, што го направи првиот транс-артист со вакво признание.

Тој е мајстор на хитовите што не се забораваат: „In and Out of Love“, „Shivers“, „Blah Blah Blah“ – песни што раздвижија милиони луѓе на фестивали, клубови и радио станици ширум светот. Неговата музика се движи помеѓу нежни мелодии и експлозивна енергија, секогаш со јасна емоционална нишка.

Годинава, Армин ван Бјурен беше меѓу главните ѕвезди на фестивалот Tomorrowland – еден од најголемите електронски фестивали во светот. Без него не поминува ниту еден значаен настан од светската електронска сцена. Тој е меѓу најбараните и најпосветените музичари во својата генерација, што го прави неговото доаѓање во Битола уште повредно.

Покрај тоа, Армин ван Бјурен е еден од првите уметници што отворено зборуваше против прекумерната употреба на мобилни телефони на концерти. Тој постојано ги охрабрува фановите да ги спуштат телефоните и да уживаат во музиката, моментот и енергијата. Неговата философија е дека концертот е заедничко искуство кое треба да се доживее со срце, а не само преку екрани.

Во историјата на неговите настапи во Македонија, Армин има две незаборавни посети:

Првата била на 15 јули 2010 година, кога настапил во Скопје во клубот Summer Club Colosseum. Тоа била една од неговите најрани посети во земјава, во период кога веќе го освојуваше светот со своите сетови и продукција.

Втората се случила на 4 август 2018 година на фестивалот Ohrid Calling, кој се одржа на СРЦ „Билјанини Извори“ во Охрид. Тој вечерта го раздвижи Охрид со своите најголеми хитови, меѓу кои „This Is What It Feels Like“, „In and Out of Love“ и „Blah Blah Blah“, и остави силен впечаток кај публиката.

Концертот на 3 август 2025 ќе биде негов трет настап во Македонија, но прв со толкаво ниво на продукција и исклучиво посветен сет за публиката во Битола. Покрај Армин, ќе настапат и Cyrillic, Sempre и Laura Van Dam – имиња кои дополнително ќе го збогатат вечерниот пулс. Очекувањата се високи – не само заради имињата на сцената, туку и поради ретката прилика Битола да биде центар на електронската музика на светско ниво.

Организаторите најавуваат спектакл со највисоки технички стандарди: импресивна звучна продукција, визуелни ефекти и безбедносна логистика на ниво на европски фестивали. Концертот е дел од пошироката визија да се позиционира Битола како музичка дестинација со потенцијал за големи настани.