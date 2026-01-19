Skip to main content
20.01.2026
Најнови вести
Вторник, 20 јануари 2026
Македонски
Македонски
English
Неделник
Архива
11.2012-12.2018
10.2018-11.2023
11.2023-11.2024
Најнови вести
Вести
Македонија
Економија
Култура
Хроника
Скопје
Балкан
Свет
Интервјуа
Колумни
Спорт
Фудбал
Ракомет
Кошарка
Останати спортови
Спорт шоу
Сцена
Филм
Музика
Естрада
Живот
Астро
Калеидоскоп
Здравје
Кујнски тефтер
Мода и убавина
Семејство
Кариера
Психологија
Патувања
Технологија
Сервиси
5 минути со Чавез
Барај
20.01.2026
Републиканка на денот
20.01.2026
Поврзани вести
Републиканка на денот
|
19.01.2026
19.01.2026
Републиканка на денот
|
18.01.2026
18.01.2026
Републиканка на денот
|
17.01.2026
17.01.2026
</div><div style="margin: 0 auto 1em auto; overflow: hidden; width: 100%; text-align: center;"> <iframe loading="lazy" src="https://republika.mk/banners/USJE-24-11-2025" width="300" height="250" style="border:none;">
Најнови вести
Свет
|
Руте: НАТО ќе продолжи да соработува со Данска и Гренланд за безбедноста на Арктикот
19.01.2026
Балкан
|
Рама: Албанија нема да плати милијарда евра за да влезе во Одборот за мир во Газа
19.01.2026
Балкан
|
Албанија лани ја посетиле над 12,46 милиони странци, приходите од туризмот над 4,4 милијарди евра
19.01.2026
Свет
|
ЕК позајмува 90 милијарди евра на Украина, Франција бара да бидат искористени за купување европско оружје
19.01.2026
Свет
|
„Берлинер Цајтунг“: Европа бара оставка од шефицата за надворешна политика на ЕУ, Каја Калас
19.01.2026
Свет
|
Данска ќе го брани Гренланд со лего коцки
19.01.2026
Фудбал
|
Македонската фудбалска репрезентација остана на 66. место на ФИФА ранг-листата
19.01.2026
Македонија
|
Мицкоски од Давос: Бројни состаноци за коишто очекуваме значително да влијаат на подобрување на економската состојба
19.01.2026
Свет
|
Склучен голем трговски договор меѓу Канада и Кина
19.01.2026
Музика
|
Почина дивата на југословенската поп-музика, Сенка Велетанлиќ
19.01.2026
Свет
|
„Бабичката е спасена“: Жители на Камчатка ископаа тунел до куќата на пензионерка целосно затрупана од снегот
19.01.2026
Балкан
|
И селската чешма ќе заврши работа: Водици во Бугарија
19.01.2026
Балкан
|
Македонците во Албанија го одбележаа Богојавление – Водици, во Пустец крстот го фати Данко Марко
19.01.2026
Свет
|
Германскиот вицеканцелар: Трамп ги преминува европските „црвени линии“ за Гренланд
19.01.2026
Свет
|
Голем број дански војници се распоредуваат на Гренланд
19.01.2026
Свет
|
Скршена спојка ја предизвикала железничката несреќа во Шпанија
19.01.2026
Свет
|
Трамп: Европа да се фокусира на војната меѓу Русија и Украина, а не на Гренланд
19.01.2026
Калеидоскоп
|
Запросување на Водици на Плетварското езеро кај Прилеп
19.01.2026
Мода и убавина
|
Почина Валентино
19.01.2026
Свет
|
Калас: ЕУ нема да попушти по прашањето за Гренланд, суверенитетот не е на продажба
19.01.2026