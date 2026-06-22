Видеолотарија Касинос Австрија исплати 57.146.863 денари за ВЛТ добивки во мај

Видеолотарија Касинос Австрија продолжува да создава нови добитници и незаборавни моменти за своите играчи. Во периодот од 1 до 31 мај 2026 година, на играчите на ВЛТ терминалите ширум Македонија им беа исплатени вкупно 57.146.863 денари преку ВЛТ џекпот добивки.

Овие бројки претставуваат илјадници причини за насмевка и десетици нови среќни приказни низ целата држава.

Во текот на мај беа реализирани:

4 СУПЕР МИЛИОНЕР џекпот добивки, со вкупно исплатени 28.382.276 денари

15 МИЛИОНЕР џекпот добивки, со вкупно исплатени 21.983.616 денари

1511 МИНИ џекпот добивки, преку кои играчите заедно освоија 6.780.971 денари

Во пресрет на најголемиот светски фудбалски спектакл, Светското првенство во фудбал, Видеолотарија Касинос Австрија подготви уште повеќе возбуда, адреналин и шанси за големи добивки за сите љубители на ВЛТ забавата.

Фудбалот отсекогаш бил симбол на соништа, неизвесност и големи победи. Токму затоа, Видеолотарија ја спојува магијата на најзначајниот фудбалски настан со препознатливата ВЛТ возбуда и можноста за освојување атрактивни џекпот добивки.

За време на шампионатот, Видеолотарија Касинос Австрија обезбеди зголемен вкупен фонд за ВЛТ џекпот добивки во текот на сите фудбалски денoви. Кампањата „Секој ден нов милионер“ ќе донесе дополнителна возбуда за играчите, со нови шанси за големи добивки секој ден.