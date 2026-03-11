Видеолотарија Касинос Австрија исплати 50.087.531 денари за ВЛТ добивки во февруари!

Видеолотарија Касинос Австрија им исплати фантастични 50.087.531 на играчите на ВЛТ терминалите ширум Македонија во периодот од 01.02.2026 до 28.02.2026.

Овие бројки се убав доказ за илјадници нови среќни приказни. Во февруари имавме:

3 СУПЕР МИЛИОНЕР џекпот добитници → исплатени вкупно 21.649.362 денари

15 МИЛИОНЕР џекпот добитници → исплатени вкупно 21.949.702 денари

МИНИ џекпот добитници → играчите заедно поделија 6.488.467 денари

Видеолотарија Касинос Австрија повеќе од една деценија успешно работи во согласност со сите законски регулативи и меѓународни стандарди.

Во изминатите 11 години, на среќните играчи низ Македонија им се исплатени преку три милијарди денари – доказ за транспарентност, стабилност и лидерска позиција во областа на електронските игри на среќа.

Дополнително, 2025 година ќе се памети како година на рекорди, еуфорија и многу среќни ВЛТ добитници! Видеолотарија Касинос Австрија во текот на годината им исплати на играчите на ВЛТ импресивни 814.512.912 денари, односно повеќе од 13 милиони евра за ПРЕМИУМ, РОЈАЛ, СУПЕР МИЛИОНЕР, МИЛИОНЕР и МИНИ џекпот!