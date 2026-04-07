Забранета вода за пиење во осум охридски села, имало ешерихија коли

Водата од локалните водоводи во осум охридски села е забранета за пиење, откако лабораториските анализи покажале дека дел од примероците се без резидуален хлор, а во четири села е утврдено и микробиолошко загадување со ешерихија коли.

Забраната се однесува на Свиништа, Завој, Куратица, Речица, Опеница, Вапила, Косел и Ливоишта.

Според објавата на Општина Охрид, проблемот не е ист насекаде.

Во сите осум села е констатирано отсуство на резидуален хлор, што значи дека водата не била соодветно дезинфицирана, а во Свиништа, Куратица, Речица и Опеница анализите покажале и присуство на ешерихија коли.

Токму тоа ја прави состојбата посериозна, затоа што веќе не станува збор само за слабост во третманот на водата, туку и за потврдена бактериолошка неисправност.

Одлуката е донесена со решение на државен инспектор за храна, а жителите се повикани водата од овие водоводи да не ја користат за пиење сѐ додека не се отстранат недостатоците и не се потврди дека е безбедна.