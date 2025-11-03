СЗО: Потребна е итна акција за финансирање на здравствените системи во задолжените земји

Светската здравствена организација (СЗО) предупреди дека е потребна итна и координирана акција за финансирање на основните здравствени системи во голем број земји кои се соочуваат со големи долгови и намалување на меѓународната помош.

– Светот се соочува со глобална вонредна состојба во финансирањето на здравството која бара координирана и итна акција, изјави генералниот директор на СЗО, Тедрос Аданом Гебрејесус, на состанокот на земјите-членки на Африканската унија во Женева.

Организацијата издаде серија препораки за справување со краткорочните и долгорочните ефекти од наглиот пад на меѓународната помош, што сериозно ги наруши основните здравствени услуги во многу региони.

Откако Доналд Трамп се врати во Белата куќа, САД, најголемиот донатор во светот, драстично ја намалија својата странска помош, предизвикувајќи сериозни последици низ целиот свет. Други големи донатори, исто така, ги намалија своите придонеси за посиромашните земји.

Според податоците на СЗО, се очекува меѓународната здравствена помош да се намали за повеќе од 30 проценти во 2025 година во споредба со 2023 година. Од март, околу 70 отсто од земјите со ниски и средни приходи веќе пријавиле сериозни тешкотии во обезбедувањето здравствени услуги.

– Овие брутални намалувања на буџетот веќе сериозно ги нарушуваат здравствените системи и услуги. Една третина од земјите пријавуваат критичен недостиг на основни лекови и здравствени програми, рече Тедрос.

Тој нагласи дека пандемијата на Ковид-19 акумулирала „огромни долгови и оставила сè помалку фискален простор за маневрирање“, продлабочувајќи го хроничното недоволно финансирање на здравството во многу земји.