Што треба да направите навечер за да се разбудите посреќни наутро

Фрипик

Можеби ќе бидете изненадени колку мали промени во вечерните навики можат да влијаат на тоа како ќе се чувствувате следното утро, пишува „HuffPost“. Лекарите откриле кои вечерни навики имаат најпозитивен ефект врз расположението следниот ден. Еве што советуваат.

Вечерна прошетка

Кратката вечерна прошетка може да ви помогне да го смирите умот. Без разлика дали станува збор за прошетка низ соседството по вечерата или последна прошетка со кучето, неколку минути нежно движење на отворено можат да го намалат нивото на шеќер во крвта по оброкот и да ви помогнат да се опуштите.

Ставете го телефонот настрана, по можност во друга соба

Нема сомнение дека квалитетниот сон има големо влијание врз тоа како се чувствувате следното утро, а постојат и многу истражувања што го потврдуваат тоа, вели Лори Сантос, професор по психологија на Универзитетот Јеил и водителка на подкастот „Лабораторијата за среќа“.

За да се одморите подобро, работете на хигиената на спиењето – навиките и условите што влијаат на квалитетот на вашиот сон. Голем дел од тоа вклучува и како ги користите уредите навечер.

Истуширајте се или искапете се со топла вода

Жастин Гросо, психолог специјализиран за поврзување на умот и телото, се залага за вечерно капење поради неговите физички и ментални придобивки.

Размислете за вашиот ден

Многумина од нас се повеќе склони да се задржуваат на тоа што не сме направиле, наместо да признаат што сме постигнале.

Завршете го денот со благодарност

Пред да си легнете, запишете три до пет работи за кои сте благодарни. Сантос се повика на истражувањето на психологот Роберт Емонс, професор на Универзитетот во Калифорнија, Дејвис.

Тој и неговите колеги „откриле дека едноставното сеќавање на она за што сте благодарни може значително да ја подобри благосостојбата“, рече тој.

Дал, исто така, препорачува да го завршите денот со кратка практика на благодарност.