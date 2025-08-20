Министерството за здравство ги проверува тврдењата за наводни непотребни медицински интервенции

Врз основа на информациите што се споделени во јавноста, Министерството за здравство веќе се координира за проверка на тврдењата за наводно непотребни медицински интервенции како и спроведување на итни и вонредни надзори со цел добивање на целосната слика, се вели во соопштението испратено до јавноста.

Во јавноста се појавија сериозни тврдења за можни непотребни медицински интервенции. Во здравството постојат јасно утврдени професионални стандарди, протоколи и законски постапки, како и компетентни тела надлежни за нивна примена. Почитувањето на професионалниот интегритет на здравствените работници е задолжително, исто како и почитта кон правата на пациентите, велат од МЗ.



Од МЗ додаваат дека сдлуките за лекување се темелат на клинички индикации, но и на право на второ стручно мислење. Пациентите треба да се чувствуваат охрабрени да поставуваат прашања, да бараат појаснувања и доколку имаат дилема, да побараат второ мислење — тоа е дел од добрата медицинска практика.



Оваа тема бара трезвен пристап и почит кон фактите а безбедноста на пациентите, медицинската етика и медицината заснована на докази се основните принципи врз кои се заснова пристапот на здравствениот систем. Овие принципи се основата и на новиот пристап со раководење со Министерството за здравство, се вели во соопштението на МЗ.



Од МЗ додаваат дека министерот Азир Алиу веќе најави дека комплетната дигитализација на здравствениот сектор ја опфаќа и двонасочната размена на информациите меѓу јавните и приватните здравствени установи преку системот Мој Термин – само тогаш ќе имаме јасна слика и за евентуалните злоупотреби на системот и на финансиските средства.



Здравствениот систем се заснова на доверба и затоа секоја јавна комуникација треба да биде одмерена и заснована на проверливи информации, без шпекулации и без поистоветување на поединечни случаи со целиот систем. Секако дека секој има право на свое мислење, а посебно ако тоа е поткрепено со аргументирани факти но исто така сметаме дека потребно е да се избегнуваат изјави кои водат до генерализации и сензационализам, велат од МЗ.

Познатиот македонски кардиолог д-р Сашко Кедев за време на гостувањето во „Стадион“ на Канал 77 изјави дека пречесто се случува да одвраќа луѓе од непотребни операции.