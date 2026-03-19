Министерството за здравство и Факултетот за информатички и комуникациски технологии при УКЛО ќе соработуваат

Министерот за здравство, Азир Алиу и деканот на Факултетот за информатички и комуникациски технологии, проф. д-р Благој Ристевски потпишаа заеднички Меморандум за соработка меѓу Министерство за здравство и Универзитетот „Св. Климент Охридски“ Битола.

Водени од потребата за меѓусебна координација и партнерство, ја продлабочуваме соработката со цел поефикасно спроведување на законски утврдените обврски. Овој чин претставува јасна потврда на нашата заедничка определба за институционална соработка и на заедничката визија за модерен, ефикасен и одржлив здравствен систем. Убеден сум дека ова партнерство ќе донесе конкретни резултати – подобро едуцирани кадри, иновативни решенија и поефикасен здравствен систем во служба на граѓаните, изјави министерот Алиу



Значајна димензија на овој Меморандум е дигиталната трансформација на здравството. Преку примена на современите технологии, заеднички ќе работиме на зголемување на ефикасноста, транспарентноста и квалитетот на здравствените услуги во нашата држава.