Менталното здравје, физичката активност и правилна исхрана се во фокусот на ИЈЗ во месецот во кој се одбележува машкото здравје

Ноември е месец во кој се одбележува машкото здравје, а Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) оваа година планира различни активности со цел да се крене свесноста за сите проблеми со кои мажите се соочуваат во текот на нивниот живот.

Па така, покрај најчестите заболувања кои ги засегаат мажите, ќе зборуваме за менталното здравје на мажите, физичката активност, правилната исхрана и притисокот од општеството кое се нанесува на мажите. Институтот секоја недела ќе има активности поврзани со различна сфера од машкото здравје, велат од ИЈЗ.

Мовембер (Movember) е меѓународно движење што се одвива секоја година во текот на месецот ноември, со цел да се подигне свеста за здравствените проблеми на мажите, вклучувајќи рак на простата, рак на тестисите, ментално здравје и превенција од самоубиство. Името Мовембер е комбинација од англиските зборови moustache (мустаќи) и November (ноември), а растењето мустаќи е препознатлив симбол на кампањата. Ова движење не само што промовира здравје, туку и создава глобална заедница што ги охрабрува мажите да зборуваат за своите проблеми и да преземат проактивен пристап кон своето физичко и ментално благосостојба.

Мовембер започнал во 2003 година во Мелбурн, Австралија, кога група пријатели, познати како „Оригиналните 30“, одлучиле да пуштаат мустаќи во ноември за да го привлечат вниманието кон здравјето на мажите. Идејата била едноставна, но моќна: мустаќите станаа визуелен поттик за разговори за теми што често се занемаруваат. Од скромните почетоци, Мовембер прерасна во глобална иницијатива, поддржана од милиони учесници во повеќе од 20 земји, вклучувајќи ги САД, Канада, Велика Британија, Австралија, Македонија и многу европски држави. Движењето е организирано од фондацијата Movember, непрофитна организација што финансира програми за истражување и поддршка на здравјето на мажите.

Преку настани, собирање донации и едукативни кампањи, Мовембер има собрано стотици милиони долари, кои се инвестирани во над 1.250 проекти за здравјето на мажите ширум светот.

Мовембер се фокусира на три клучни области на здравјето на мажите: рак на простата, рак на тестисти и ментално здравје и превенција од самоубиства.

Учеството во Мовембер е лесно и може да направи голема разлика. Еве неколку начини да се вклучите:

Пуштете мустаќи: Започнете го ноември со чисто избричено лице и пуштете мустаќи. Споделете ја вашата приказна на социјалните мрежи со хаштагот #Movember за да ги инспирирате другите.



Учествувајте во „Move for Movember“: Поставете си цел да бидете физички активни, на пример, да пешачите или трчате 60 километри во текот на месецот (во чест на 60-те мажи што го губат животот од самоубиство секој час).



Донирајте или собирајте средства: Регистрирајте се на movember.com и собирајте донации за да ги поддржите програмите на фондацијата.



Едуцирајте се и едуцирајте други: Информирајте се за здравјето на мажите и споделете ги информациите со вашето семејство, пријатели и колеги.



Организирајте настан: Организирајте локален настан, како забава или спортска активност, за да ја поддржите каузата.