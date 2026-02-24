Дали мобилниот телефон ви е до главата додека спиете?

Експертите советуваат едноставни, но ефикасни чекори. Држете го мобилниот телефон најмалку еден метар оддалечен од креветот, а идеално, држете го подалеку од спалната соба навечер…

Дали вашиот телефон е последното нешто што го гледате пред спиење и првото нешто што го земате кога ќе ги отворите очите? Ако сте кимнале во знак на согласност, не сте сами. Во ерата на постојана поврзаност, вашиот телефон стана продолжение на вашата рака, па затоа не е ни чудо што многу луѓе буквално одат во кревет со него. Но, иако вашиот телефон нема да ве „зрачи“ до точка на болест, експертите предупредуваат дека тој може сериозно да го наруши она што е најважно – квалитетниот сон.

Да почнеме со најчестата загриженост: зрачењето. Радиофреквентните бранови што ги емитуваат мобилните телефони се класифицирани како нејонизирачко зрачење, што значи дека не ја оштетуваат ДНК-та како рендгенските зраци. Главните здравствени институции наведуваат дека нема докази дека спиењето до вашиот телефон го зголемува ризикот од рак. Значи, можете безбедно да го отфрлите митот за „пржење на мозокот“.

Но, тоа не значи дека спиењето со телефонот е без последици.

Најголемиот проблем е сината светлина. Екраните емитуваат светлина што го потиснува лачењето на мелатонин, хормонот одговорен за поспаност. Кога пребарувате низ социјалните медиуми, гледате видеа или одговарате на пораки пред спиење, вашиот мозок добива порака дека е ден, а не ноќ. Наместо да се опушти, тој се стимулира дополнително. Резултатот? Потребно ви е подолго време да заспиете, вашиот сон е поплиток и се будите исцрпени наутро.

И приказната не запира тука. Дури и ако заспиете, вашиот телефон може да ве разбуди. Една вибрација, звук за известување или трепкање на екранот среде ноќ може да ги прекине фазите на длабок сон. Таквата фрагментација на спиењето го намалува неговиот квалитет и времетраење, а на долг рок го зголемува ризикот од висок крвен притисок, зголемување на телесната тежина, дијабетес и проблеми со концентрацијата.

Исто така, постои и психолошки фактор. Кога телефонот е веднаш до перницата, ние потсвесно сме „на штрек“. Чувството дека мора да бидеме достапни – за работа, пораки, социјални мрежи – го отежнува целосното опуштање. Многумина признаваат дека штом ќе се разбудат среде ноќ, автоматски го проверуваат екранот. Овој маѓепсан круг создава немир и го зголемува нивото на стрес.

Затоа, експертите советуваат едноставни, но ефикасни чекори. Држете го телефонот најмалку еден метар оддалечен од креветот, а идеално, не треба да биде во спалната соба навечер. Воведете „дигитален полициски час“ – последниот час пред спиење без екрани. Наместо да скролате, изберете книга, топла бања, тивка музика или кратко истегнување.

Ако вашиот будилник е изговор да го држите телефонот до главата, размислете за класичен будилник. Можеби звучи старомодно, но квалитетниот сон никогаш не излегува од мода.

Затоа што на крајот на краиштата, текстуалните пораки, е-поштата и известувањата можат да чекаат. Вашиот сон не може. А добриот сон значи подобра концентрација, повеќе енергија и постабилно расположение следниот ден. Можеби е време да се обидете да го тргнете телефонот од перницата вечерва.