 Skip to main content
24.02.2026
Република Најнови вести
Вторник, 24 февруари 2026
Неделник

Како треба да ги организирате сликите на ѕидот за визуелно поголем простор

Живот

24.02.2026

Празниот ѕид над софата често е централна точка во дневната соба, но ако сликите се поставени неправилно, просторот може да се чувствува неразврзан и недовршен. Со правилен распоред на уметнички дела или фотографии, можно е целосно да се промени впечатокот и да се внесе чувство на стил и рамнотежа.

Дизајнерите советуваат декорацијата над софата да зафаќа околу две третини од нејзината ширина. На пример, ако софата е широка околу 200 сантиметри, сликата или групата слики треба да бидат широки приближно 130 до 135 сантиметри. Овој сооднос создава визуелна хармонија и спречува уметничкото дело да изгледа премногу мало или изгубено на ѕидот. Истото правило важи и при креирање на распоред на галерија со повеќе рамки, вкупната ширина на сите елементи заедно со празнините треба да го следи соодносот на софата.

Висината на поставувањето е исто така важна. Се препорачува долниот раб на сликата да биде оддалечен околу 15 до 25 сантиметри од задниот дел на софата, така што композицијата е поврзана со мебелот, но да не биде поставена премногу ниско. Центарот на сликата треба да биде во висина на очите на лицето што седи, обично помеѓу 140 и 150 сантиметри од подот, прилагодувајќи се на висината на таванот и моделот на софата.

Бројот на слики што ќе ги изберете ќе зависи од вашиот простор и стилот што го сакате. Една голема слика дава силен, модерен ефект, додека две или три слики од ист формат наредени во ред создаваат уредна и хармонична целина. Галериски ѕид со неколку помали рамки додава динамика и личен печат, но важно е целата композиција да остане пропорционална на софата подолу.

Пред инсталацијата, се препорачува прецизно да се измери должината на софата и однапред да се испланира распоредот. Корисно е да се означат димензиите на ѕидот со лента за да се добие реалистичен впечаток пред дупчење. Следејќи ги овие упатства, ѕидот над софата може да стане елегантен и хармоничен дел од дневната соба што му дава на просторот карактер и топлина.

Поврзани вести

Култура  | 11.11.2025
Ретроспективна изложба на слики на Боро Арсовски – Бабата во Прилеп
Живот  | 03.11.2025
Овие 9 работи на ѕидовите го осиромашуваат ентериерот колку и да е скапоцен мебелот
Култура  | 05.04.2025
Изложба на слики од Илија Дојков вечерва во Кавадарци
﻿