Комбинацијата од овие три состојки гo уништува дури и најлошиoт бигор

Бигорот во бокалот е предизвикан од минерали и соли содржани во водата, кои се таложат на ѕидовите или грејниот елемент на апаратот за време на вриењето. Колку е потврда водата, толку побрзо се формира бигор, па затоа редовното чистење е важно за да се спречи акумулирање на наслаги.

Еден од најефикасните природни начини за отстранување на бигорот е употребата на лимонска киселина. Потребно е да се растворат околу 20 г лимонска киселина во 1,5 л вода, да се истури растворот во бокалот и да се остави да зоврие. После тоа, течноста треба да се истури, бокалот да се исплакне и чистата вода повторно да се свари.

Оцетот е исто така добар избор. Истурете еден литар вода и околу 100 мл оцет во бокалот, сварете ја водата и оставете ја да отстои 5 до 10 минути, а постапката може да се повтори ако бигорот е посилен. После тоа, бокалот треба да се измие и исплакнете со чиста вода.

Сода бикарбоната помага при чистењето со додавање на една до две лажици сода бикарбона во врела вода и оставање да отстои околу 30 минути, по што бокалот се плакне и повторно се вари со чиста вода.

За подебели наслаги, може да се користи комбинација од сода бикарбона, лимонска киселина и оцет во неколку фази, по што следува плакнење и вриење на чиста вода.

За поблаги наслаги, може да помогне и лимон, или две четвртини од лимон може да се стават во врела вода и да се остават да отстојат додека водата не се олади. Исто така, се препорачува употреба на филтрирана или флаширана вода, како и редовно чистење на бокалот за да се спречи повторно формирање на бигор.