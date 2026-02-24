Енергијата на Овенот ќе биде на завидно ниво, Девици, вашата напорна работа конечно ќе ви донесе резултати…

Овен

Енергијата е зголемена и носи потреба работите да се движат без многу чекање. Сепак, важно е внимателно да ги бирате зборовите бидејќи брзањето може да создаде недоразбирања. На деловниот план, постои можност да се покаже иницијатива, додека во љубовта, искрениот разговор решава дилема што ве оптоварува.

Бик

Фокусот е на стабилноста и безбедноста. Финансиското прашање доаѓа до израз и бара реалистичен пристап без импулсивно трошење. Емоционалното поле бара нежност и трпение. Партнерот или лицето што ви се допаѓа сака појасен знак на внимание.

Близнаци

Комуникацијата станува клуч за сè што се случува. Важни информации што ги менуваат плановите се можни. Креативните идеи доаѓаат спонтано и вреди да се запишат. Во љубовта, потребна е помалку анализа, а повеќе предавање на чувствата.

Рак

Емоциите и потребата за безбедност се нагласени. Семејните теми или разговорот со сакана личност носат олеснување. На работа, важно е да не се повлекувате од предизвик бидејќи имате повеќе сила отколку што мислите. Интуицијата ве води во вистинската насока.

Лав

Вие сте во центарот на вниманието и тоа ве радува. Се појавува можност да блеснете преку проект или јавен настап. Во љубовта, потребни се повеќе топлина и спонтаност. Слободните Лавови можат да привлечат личност која ги инспирира.

Девица

Деталите стануваат клучни. Деловните обврски бараат дополнителна концентрација, но трудот носи резултати. Во емотивниот сегмент, важно е да не се бара совршенство бидејќи вистинската блискост произлегува од прифаќањето, а не од контролата.

Вага

Балансот помеѓу приватното и деловното доаѓа во фокус. Можна е дилема што бара одлука, но срцето веќе го знае одговорот. Креативноста е засилена и носи инспирација. Во партнерството, компромисот е клучот.

Шкорпија

Интензивните емоции и длабоките разговори го означуваат периодот. Можно е да се открие тајна или вистина што ја менува перспективата на ситуацијата. Во бизнисот, доаѓа можност за трансформација и нов почеток.

Стрелец

Желбата за промена и проширување на сопствените хоризонти станува посилна. Плановите поврзани со патување или образование добиваат конкретни контури. Во љубовта, важно е да не се избегнува сериозен разговор бидејќи тоа може да ја продлабочи врската.

Јарец

Одговорноста е нагласена и многумина се потпираат на вас. Финансиите и долгорочните планови бараат дисциплина. Во емотивниот живот, потребно е да се покажат чувствата наместо да се држат под контрола.

Водолија

Идеите се оригинални и различни од сè околу вас. Околината може да реагира со изненадување, но важно е да останете верни на себе. Љубовниот живот носи изненадување или порака што ве насмевнува.

Риби

Интуицијата е силна и ве води низ одлуки што другите можеби не ги разбираат. Креативноста и имагинацијата се нагласени и можат да донесат успех ако ги насочите кон одредена цел. Во љубовта, време е за искреност и емоционална отвореност