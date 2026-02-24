Саем на образование и кариера на 27 и 28 февруари во Скопје

Третото издание на Саемот на образование и кариера ќе се одржи в петок и в сабота на вториот кат на ТЦ „Скопје сити мол“ во организација на студентската и младинската информативна платформа „Студентарија“. Во двата дена настанот ќе биде отворен од 11 до 16 часот, со бесплатен влез за сите заинтересирани.

Главната цел на саемот е младите да донесат информирана одлука за својата иднина, но и да се промовираат можностите што ги нудат домашното високо образование и кариерниот развој во земјата. Оваа година учеството го потврдија 12 универзитети со над 100 факултети од Македонија, академии за дигитални вештини и современи професии, како и голем број компании, кои ќе понудат информации за пракса, работа и професионален напредок – соопшти организаторот.

Посетителите на саемот ќе имаат можност директно да разговараат со претставници на факултетите, да се информираат за студиските програми, уписните рокови, стипендиите и студентскиот живот и да присуствуваат на панел-дискусии и работилници поврзани со кариерно советување и развој на вештини потребни на современиот пазар на труд.