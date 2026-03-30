Д-р Жан Митрев: За успешно органодарителство потребни се внимателен и одговорен пристап и заедничко делување

Успешното органодарителство и трансплантација бараат врвна медицинска подготвеност, мултидисциплинарен пристап и силна координација меѓу институциите и стручната јавност, истакна д-р Жан Митрев на јавната панел-дискусија „Органодарителството во Македонија“, која се одржа во организација на Мултимедијалниот центар при Економскиот факултет при УГД – Штип.

Тука сме да ја поддржиме оваа иницијатива, бидејќи сме една од болниците каде што најчесто се имплантираат таканаречените вештачки срца. Оваа терапија е наменета за тешко болни пациенти и служи како премостување на периодот додека се пронајде соодветен орган за трансплантација. Конкретно, зборуваме за срце. Во моментов имаме пациенти кои веќе седма година живеат со вештачко срце, нешто што е реткост дури и во светски рамки. Доколку тие живеат уште неколку години, тоа веќе се приближува до просечното очекувано преживување по трансплантација. Сепак, иако ова е значаен медицински успех, квалитетот на живот на овие пациенти е ограничен. Тие се зависни од батерии, надворешни кабли и дополнителна опрема, што особено влијае кога станува збор за млади луѓе, а токму за такви пациенти зборуваме. Првиот пациент кој го опериравме пред седум години имаше само 24 години. Тоа покажува дека не станува збор за пациенти во крајна фаза од животот, туку за млади луѓе на кои може да им се овозможи вистинска втора шанса. Затоа, органодарителството е нешто што треба да се поддржи. Тоа претставува култура на живеење, свесност дека можеме да помогнеме и да спасиме живот на поинаков начин. Истовремено, ова е суптилна тема која бара внимателен и одговорен пристап во јавноста“, изјави д-р Жан Митрев.

Настанот беше посветен на подигнување на јавната свест за значењето на органодарителството како чин на хуманост, солидарност и надеж, со силна порака дека еден донор може да спаси осум животи. На панел-дискусијата присуствуваа врвни лекари, трансплантациски експерти, национални координатори за трансплантација и претставници од МПЦ и ИВЗ, што му даде дополнителна тежина на разговорот за ова исклучително важно општествено и медицинско прашање.

Посебен придонес во дискусијата даде и д-р Никола Христов, кардиохирург во Клиника Жан Митрев, кој активно учествува во современите медицински процеси и третмани поврзани со спасување на човечки животи.

Трансплантацијата не е само медицинска процедура, туку процес што бара навремена координација, висока стручност и доверба кај граѓаните. За да се развива органодарителството во Македонија, неопходни се континуирана едукација, јасни протоколи и силна институционална поддршка, затоа што само така можеме да изградиме систем што навистина спасува животи“, изјави д-р Никола Христов.

Панел-дискусијата отвори значајни прашања за развојот на трансплантациската медицина во земјата, улогата на здравствените институции, како и за важноста од градење култура на информираност, поддршка и хуманост. Учеството на Клиника Жан Митрев на овој настан претставува придонес кон поширокиот општествен дијалог за органодарителството и афирмирање на неговата важност за иднината на здравствениот систем и за спасување човечки животи.