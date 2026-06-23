Бананите го штитат мозокот и го намалуваат ризикот од деменција

Иако бананите не се посебно издвоени во МИНД диетата, начин на исхрана создаден за намалување на ризикот од деменција, нутриционистите истакнуваат дека нивниот состав ги прави корисни за мозокот.

Една од најважните состојки се растителните влакна, кои, според експертите, не само што придонесуваат за подобро варење, туку имаат и важна улога во врската меѓу цревата и мозокот. Оваа поврзаност влијае врз расположението, меморијата и концентрацијата.

Нутриционистите посочуваат дека благо незрелите банани се особено корисни бидејќи содржат пребиотици што можат да помогнат во намалувањето на воспалителните процеси во мозокот и во подобрувањето на когнитивните способности.

Покрај тоа, бананите се богат извор на антиоксиданси, меѓу кои витамин Ц и каротеноиди, кои помагаат во заштитата на мозочните клетки од оштетувања предизвикани од оксидативен стрес и воспаленија.

Експертите нагласуваат дека бананите содржат и витамин Б6 и магнезиум – хранливи материи кои имаат важна улога во обезбедувањето енергија за мозокот и во функционирањето на невротрансмитерите, односно хемиските супстанции што ги пренесуваат сигналите низ нервниот систем.

Иако ниту една поединечна храна не може целосно да спречи невродегенеративни заболувања, стручњаците препорачуваат разновидна исхрана богата со овошје, зеленчук и растителни влакна како дел од долгорочната грижа за здравјето на мозокот.