Ултра-преработената храна го зголемува ризикот од деменција за дури 58 проценти

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Луѓето кои консумираат големи количини ултра-преработена храна секој ден би можеле да имаат дури 58 проценти поголем ризик од развој на деменција, според нова студија на научници од Универзитетот Харвард.

Овие наоди, објавени во Американскиот журнал за јавно здравје, се приклучуваат на растечкиот број докази што предупредуваат за здравствените ризици поврзани со храна како што се хот-догови, спакувани бисквити, газирани пијалоци и сувомеснато месо, пишува списанието Food & Wine.

Ултра-преработената храна е дефинирана како индустриски произведена храна што содржи многу малку или воопшто не содржи цела храна и е базирана на состојки што вообичаено не се користат во домашното готвење. Серија трудови објавени во Американскиот журнал за јавно здравје детално анализираат како таквата храна влијае на телото и мозокот.

Според соопштението за медиумите на Универзитетот Харвард, студијата користела податоци од долгогодишното истражување за здравјето и пензионирањето на Универзитетот во Мичиген. Научниците ги анализирале навиките во исхраната и здравствените податоци на повеќе од 5.300 возрасни лица над 50 години во просечен период од пет години.

Анализата покажа дека испитаниците кои консумирале најмногу ултра-преработена храна имале 58 проценти поголем ризик од деменција и 46 проценти поголем ризик од когнитивно оштетување во споредба со оние кои јаделе најмалку. Преработените месни производи како што се сланина, виршли и ладни парчиња се покажаа како најпроблематични.

Дури и луѓето кои јаделе умерени количини ултра-преработена храна имале зголемен ризик.

Ако некој помисли: „Па, не ги добивам сите калории од ултра-преработена храна, па сум безбедна“, нашите резултати покажуваат дека тоа не е случај. Се чини дека навистина не постои безбедно ниво на потрошувачка“, изјави за „Волстрит џурнал“ Синди В. Леунг, вонреден професор по јавно здравје на Универзитетот Харвард и коавтор на студијата.

„Од друга страна, откривме помал ризик од когнитивно оштетување и деменција кај луѓето кои јаделе повеќе минимално преработена храна, како што се интегрални житарки, овошје и зеленчук, во споредба со оние кои јаделе најмалку“, рече Леунг во друго интервју за CNN.

Важно е да се напомене дека ова е опсервациска студија, што значи дека истражувачите не можат директно да докажат причинско-последична врска помеѓу ултра-преработената храна и деменцијата без да спроведат контролирани клинички испитувања. Сепак, овие резултати се во согласност со голем број други неодамнешни студии.

Во мај беше објавена студија која го поврзуваше поголемиот внес на таква храна со послабо внимание, додека студијата од февруари покажа дека малите деца кои јаделе повеќе ултра-преработена храна имале понизок коефициент на интелигенција на возраст од шест до седум години.

Друга студија, објавена во април, ја поврза ултра-преработената храна со „послабо внимание и зголемен ризик од деменција што може да се преземе“. Истражување од 2025 година покажа дека консумирањето на таква храна во средната возраст може да биде поврзано со зголемен ризик од Алцхајмерова болест, додека друга студија од истата година ја поврза консумирањето на преработено месо, како и на вештачки засладени пијалоци и пијалоци засладени со шеќер, со послаба меморија и когнитивни проблеми.

Сепак, има и добра вест – навиките во исхраната можат да се променат. Авторите на најновата студија од Харвард заклучуваат со неколку можни решенија за подобрување на јавното здравје, како што се спроведување програми за исхрана во локалните заедници и учење вештини за подготовка на храна. За потрошувачите кои се прашуваат што можат да направат, првиот чекор е да купат што е можно повеќе цела, непреработена храна.