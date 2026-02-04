Oд овој „Мекларен“ се произведени само 10 парчиња, не може секој да го има

Британскиот Формула 1 конструктор „Мекларен“ го претстави новото специјално издание на „Артура спајдер“ што ќе биде ограничено на само 10 парчиња. Шампионското издание на возилото се нарекува „Артура спајдер МЦЛ-39 чемпионшип едишн“ (Artura Spider MCL39 Championship Edition), и е засновано на „роудстерот“ од основно ниво на автопроизводителот што ја прослави 10-та титула во Формула 1 меѓу конструкторите лани, како и шампионската титула кај возачите за Ландо Норис.

„Мекларен спешл оперејшнс“ е одговорна за преобразбата, што значи дека нема „евтино фолирање“ тука. Автомобилот е рачно обоен во „Мијан оринџ“ порокалова боја (Myan Orange) и „Оникс блек“ црна (Onyx Black), одразувајќи го изгледот на болид што го освои шампионатот – „МЦЛ-39“. Секое возило има надворешност со тн. „Стелт“ третман во облик на супер-лесни ковани алуминиумски „Динамо“ тркала во сјајно-црна боја со црни ознаки, а има и не толку прикриен спортски издувен систем којшто веројатно произведува подобар звук од денешните Ф1-возила, објави порталот „Кликс“.