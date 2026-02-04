 Skip to main content
04.02.2026
Република Најнови вести
Среда, 4 февруари 2026
Неделник

Состанок во Влада за Реформската агенда: Фокус на конкретни чекори за унапредување на институционалната ефикасност и владеењето на правото

Македонија

04.02.2026

Во Владата вечерва се одржал состанок за Реформската агенда, информира премиерот Христијан Мицкоски.

-Вечерва одржавме состанок посветен на реформската агенда, со фокус на конкретни чекори за унапредување на институционалната ефикасност, владеењето на правото и подобрување на животниот стандард на граѓаните, објави Мицкоски на Фејсбук страницата.

Тој наведува дека реформите не се декларација, туку обврска, процес што бара одговорност, соработка и јасна визија за иднината.

-Продолжуваме посветено да работиме на реални и одржливи решенија, додава премиерот во објавата на Фејсбук.

﻿