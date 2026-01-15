 Skip to main content
15.01.2026
Република Најнови вести
Четврток, 15 јануари 2026
Неделник

Викендов постудено – дожд и снег во пониските и снег на повисоките места и на планините

Сервиси

15.01.2026

Сончево време со мала до умерена облачност ќе се задржи и утре. По одделни котлини во утринските часови ќе има услови за појава на магла. Како што соопшти Управата за хидрометеоролошки работи, во деновите од викендот ќе преовладува променливо облачно и постудено време.

Според прогнозата, викендов ќе има локални слаби врнежи од дожд и снег во пониските предели и снег на повисоките места и на планините.

Дневната температура ќе има тенденција на опаѓање. Потоа до средината на следната седмица времето ќе биде стабилно и суво, информира УХМР.

Поврзани вести

Сервиси  | 14.01.2026
Стабилно и потопло време до петок, за викенд дожд и снег на планините
Свет  | 13.01.2026
Мразот привремено затвори аеродроми во Будимпешта, Прага, Виена, Братислава…патниците се советуваат да ги проверат информациите за своите летови во реално време
Балкан  | 12.01.2026
Студен бран ја зафати Грција, снег најавен и на островите
﻿